Moria salió a pegarles a Tinelli y al Chato Prada

“Hay una desprolijidad económica . Y si hay rumores de periodista y no se me respeta a mí, que estoy hace diez años, y se lo dicen primero como una opereta muy berreta a los panelistas, periodistas o quien fuera, me parece que ya hay otra desprolijidad”, explicó Moria. Y agregó: “Si quieren decir que a Moria la sacaron, eso no se lo voy a permitir. En todo caso quedaron con un contrato que yo no fui a firmar, eso lo puede decir el Chato. A mí no me saca ni me pone nadie. No me cosificaron en la vida, ¿me van a cosificar ustedes?”.

Durísima

La jurado reflexionó sobre el reemplazo que le hizo a Tinelli cuando en el aire se quedó sin voz: “Algunas veces no se perdona que agarres el micrófono. Yo tengo mis dudas con respecto a eso. Lo quiero mucho a Marcelo, pero siento algo de pielcita. Cuando Marcelito estaba en los huevos de su papá, yo ya era Moria Casán. Ya soy una señora grande, y me parece que eso no me lo perdonó”.