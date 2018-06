Moria y Luciana Salazar, molestas con Marcelo Tinelli

Por un lado, el conductor suspendió por “problemas personales” la reunión cumbre con la One para explicarle los motivos por los cuales este año no será parte del jurado de Showmatch, lo que desató la furia de la diva. “Es una berretada que a una persona que estuvo diez años no la llamen para explicarle por qué no la quieren. No le dieron los huevos para llamarme”, lanzó picante, y agregó: “Tinelli es un hombre que tiene mucho ego. Si sabe que se va Pampita, llama a Nicole (Neumann). Si estás diez años conmigo no me podés usar como un forro”.

En tanto, la blonda -que rechazó ser parte del “Bailando” y del ciclo que tendrá Marcelo Polino- estaría enojada con el Cuervo porque no fue tenida en cuenta para ser jurado. “Ella considera que tiene que estar o en el jurado o ser co-conductora del señor Marcelo Polino”, contó Yanina Latorre, y añadió que la idea de que Nicole Neumann sea convocada para ser parte del jurado no le cayó para nada bien.