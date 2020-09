Moria y Nacha calentaron el Cantando con un tremendo cruce

“No es que molesta lo que dice Moria porque la conozco mucho, pero dejémoslo pasar. Cuando se meten con la chantada de lo espiritual, no es que me hiera, pero...”, contestó Nacha. Entonces Moria la interrumpió y dijo: “La imposición de manos es una chantada”.

Para tirarle paños fríos a un cruce que calentó el “Cantando” y por momentos descoloco a los conductores, que no sabían cómo seguir, Nacha Guevara lanzó: “Que Dios te perdone”.

Cruce y tensión entre Moria Casán y Nacha Guevara después de una pregunta de Ángel de Brito

Por supuesto que Moria Casán le respondió a su colega y cerró con una nueva polémica: “Ay, por favor. Gracias universo por hacerme tan divina persona, buena gente, leal y no traicionera. No estoy comparándome con nadie porque no me interesa. Las comparaciones son siempre negativas porque uno siempre va a ser mejor. Hablo de mí totalmente”. El tema, por ahora, quedó ahí. Veremos qué sucede en la gala de esta noche.