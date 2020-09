Vicky Xipolitakis se suma a Masterchef Celebrity

La vedette, modelo y mamá de Salvador Uriel hizo el anuncio en las redes con una divertida foto en la que luce un delantal en su cocina.

Vicky0304.jpg

Semanas atrás, la Griega estuvo en el ojo de la tormenta cuando se filtraron audios de ella en los que pedía productos en un almacén a cambio de publicidad en sus redes. Ante el escándalo que se generó, Vicky contó su verdad y aseguró que no tiene otros ingresos. La mediática dio a entender que el arreglo económico al que llegó con su ex marido, Javier Naselli, no le alcanza para cubrir los gastos mensuales de su hijo.

Más confirmados

Por otro lado, en los últimos días Patricia Sosa, Boy Olmi y Martín Alejandro Fabio, más conocido como El Mono de Kapanga, tambiénfirmaron sus contratos y se convirtieron en las nuevas estrellas que se unen oficialmente al ciclo.

Ya confirmaron su presencia en Masterchef: Claudia Villafañe, El Polaco, Iliana Calabró, Fede Bal, Roberto Moldavsky, el ex futbolista y director técnico Claudio "El Turco" García y la panelista Analía Franchín. En los próximos días se conocerán los nombres de los últimos concursantes que se unirán al reality conducido por Santiago del Moro.