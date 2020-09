Mostaza Merlo: "Lo que pasó con Gallardo me lo llevaré a la tumba"

"El problema con Gallardo me lo voy a llevar a la tumba pero no fue futbolístico ni en una práctica. Pasó otra cosa", contó en diálogo con Radio Rivadavia.

Merlo reconoció que, en aquel tiempo, se dio cuenta que el "Muñeco" sería entrenador en el futuro, aunque no imaginó que lo haría "fenomenalmente bien" como lo demostró en River a partir de 2014.

Gallardo se tranformó en el director técnico más ganador de la historia de River con 11 títulos, entre ellos, las Copas Libertadores 2015 y 2018.

Fue en enero de 2006, por un Torneo de Verano contra Independiente, que en Mar del Plata se escuchó "El que no salta es un traidor" y "Mostaza querido, la hinchada está contigo".

Pasaron 14 años y muchas versiones. La más fuerte que Marcelo Gallardo, referente futbolístico de ese River, quiso que se fuera Merlo, el entonces DT, para la llegada de Passarella. El hombre de la estatua jamás contó lo que sucedió. Y en diálogo con Radio Rivadavia lo volvió a repetir.

Igual elogió al Muñeco entrenador. "Cuando dirigí a Gallardo, en el último año de River, me di cuenta de que iba a ser entrenador. Lo que no imaginé es que le iba a ir fenomenalmente bien", reconoció Mostaza, un tipo que también encontró a un Diego Milito que no era lo que terminó siendo: "Conmigo Milito erraba goles por centímetros y yo le dije que esos ya iban a entrar. Después hizo una carrera maravillosa, se merece todo lo que le está pasando".

Lo cierto es que algo se rompió con el Muñeco y la herida nunca cicatrizó. ¿Qué habrá pasado?