Hasta ahora, las caras nuevas son el arquero Alan Aldalla (ex Maronese), los defensores Damián Jara (retorna proveniente de Chaco For Ever) y Maxi Tormann (ex Sansinena), los volantes Manuel Berra (regresa desde Independiente de Neuquén) y Gonzalo Barez (ex Sansinena) y los delanteros Nicolás Trecco (viene del fútbol de Gibraltar y antes pasó por Roca y Alvarado) y Hernán Altolaguirre (ex Brown de Madryn). “Probablemente lleguen uno o dos refuerzos más”, contó a LM Neuquén el dirigente Guillermo San Pedro. La pelota empieza a rodar para Cipo.

