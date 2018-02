Moyano planchado: Tintoreros se baja de la marcha del 21

“La postura nuestra es no participar. Entendemos que en esta coyuntura lo mejor que se puede hacer es tener un camino de diálogo con el Gobierno y solucionar los problemas de los trabajadores”, dijo Pandolfi a Infobae.

Jugando con el gremio al que representa, bien se puede decir que a Moyano lo planchó en seco: “No nos sentimos representados -dijo Pandolfi-. Más allá de que bregamos por la unidad del movimiento obrero, creemos que debe haber una renovación en el seno de la CGT. Nosotros ya hemos firmado la paritaria con el Gobierno y tenemos una diferencia muy particular con el gremio de Camioneros, porque quisieron avanzar sobre trabajadores nuestros. Lo de Moyano se trata de un tema particular y no general del movimiento obrero”.

Con los Tintoreros también fuera de la marcha, la quita de apoyo se sigue engrosando. Suterh, UTA, Comercio, UOCRA, Obras Sanitarias, UPCN, La Fraternidad, Alimentación, Mineros y Modelos, ya se habían bajado (además de los mencionados Acuña y Barrionuevo). “Muchos gremios no se movilizarán porque no se sienten cómodos con la politización de la protesta. Le damos argumentos al Gobierno para decir que nos mandó Cristina cuando no es así”, había señalado Acuña.

Daer habló de “caprichos”

El titular del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación, Rodolfo Daer, rechazó la movilización del 21. “El movimiento obrero no puede estar supeditado a los caprichos de algunos dirigentes”, dijo por Moyano.