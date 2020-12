Muerte al 2020, el falso documental de Netflix para despedir el año

¿De qué tratará Muerte al 2020?

Según la sinopsis oficial de Muerte al 2020, disponible en la plataforma de Netflix, el proyecto expondrá de manera ficticia y humorística material documentado sobre los acontecimientos que marcaron estos últimos meses. Denominado como un "evento de comedia", es uno de los estrenos más esperados para finalizar el año.

La sinopsis indica: “2020: un año tan [inserte el adjetivo de su elección aquí] que ni siquiera los creadores de Black Mirror pudieron inventarlo, pero eso no significa que no tengan algo que agregar. Death to 2020 es un evento de comedia que cuenta la historia del espantoso año que fue, ¿y quizás aún lo es?”.

¿Cuándo se estrena?

Con el fin de dar un cierre oficial a este año tan caótico, según informó el servicio de streaming, Netflix, Muerte al 2020 se estrenará el próximo domingo 27 de diciembre. Mirá a continuación el tráiler de este falso documental: Muerte al 2020, a estrenarse en Netflix: