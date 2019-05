Mujer erró la edad de un familiar y ganó la lotería

Ousley ganó jugando los números de siempre, producto de una combinación de fechas de nacimiento y edades de sus hijos. Pero en esta ocasión, la ganadora, un descuido jugó a su favor: “Uno de mis hijos acababa de cumplir años y me olvidé de cambiar el número de 19 a 20... ¡Y salió el 19!”, contó Ousley, quien ya pasó por la sede de la Lotería de Michigan para reclamar su premio, que equivale a 780.045 dólares, con los que planea comprar una casa. “Es increíble ganar un premio tan grande”. Me siento bendecida”, dijo Ousley que no fue la única ganadora de esa jugada aunque sí la que aceptó salir del anonimato mientras que la otra persona eligió pasar por caja y continuar con el bajo perfil.