Mundial 2026: la agenda de este martes 23 de junio, a qué hora juegan Portugal, Inglaterra y Colombia

La segunda fecha de los Grupos K y L define a varios clasificados a los dieciseisavos. Mirá todos los horarios y dónde ver cada partido en la Argentina.

El Mundial 2026 vive este martes 23 de junio una jornada cargada, con el cierre de la segunda fecha de los Grupos K y L. Hay cuatro partidos en juego y varias selecciones que pueden empezar a definir su pase a los dieciseisavos de final.

La actividad principal arranca a las 14 de Argentina con Portugal vs. Uzbekistán, en Houston, por el Grupo K. El equipo de Cristiano Ronaldo, que no pasó del empate ante RD Congo en su debut, buscará sus primeros tres puntos.

A las 17 será el turno de Inglaterra vs. Ghana, en Boston, por el Grupo L. El conjunto de Thomas Tuchel llega tras vencer 4 a 2 a Croacia, mientras que Ghana, de Carlos Queiroz, también ganó en el inicio.

CRISTIANO RONALDO Tras el empate en el debut, Ronaldo va por la revancha.

Más tarde, a las 20, Panamá y Croacia se cruzan en Toronto en un duelo de necesitados: ambos cayeron en su estreno y un nuevo traspié los dejaría casi sin chances de avanzar.

El cierre, a las 23, será uno de los partidos más atractivos del día: Colombia vs. RD Congo, en Guadalajara. Los cafeteros llegan tras vencer 3 a 1 a Uzbekistán y quieren afianzarse en la cima del Grupo K.

Partidos de hoy en el Mundial 2026: horarios y dónde verlos

Estos son los cuatro partidos de la jornada, en hora de Argentina:

14:00 | Portugal vs. Uzbekistán | Grupo K | Houston

| Portugal vs. Uzbekistán | Grupo K | Houston 17:00 | Inglaterra vs. Ghana | Grupo L | Boston

| Inglaterra vs. Ghana | Grupo L | Boston 20:00 | Panamá vs. Croacia | Grupo L | Toronto

| Panamá vs. Croacia | Grupo L | Toronto 23:00 | Colombia vs. RD Congo | Grupo K | Guadalajara

En la Argentina, la transmisión está repartida. Los encuentros pueden seguirse por DSports y DGO, además del streaming de Paramount+ y Flow, con presencia de la TV Pública y Telefe en la televisión abierta para partidos seleccionados.

La jornada había abierto en la madrugada con Jordania vs. Argelia, por el Grupo J, la zona de la Selección argentina. El equipo de Lionel Scaloni, ya clasificado, cerrará la fase de grupos el sábado 27 ante Jordania.

Con el final de la segunda fecha, el Mundial 2026 empieza a perfilar los cruces de los dieciseisavos de final, la primera instancia de eliminación directa que estrena esta edición de 48 selecciones.