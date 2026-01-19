El crudo relato de un influencer argentino que viajaba en uno de los trenes que chocaron en España

El argentino Lucas Merayo, conocido en redes como Merakio , se encontraba a bordo de uno de los trenes que descarriló en España, un accidente que dejó un saldo de 40 muertos y decenas de heridos. Desde su perfil, el influencer compartió en primera persona lo que vivió durante la tragedia.

El accidente ferroviario ocurrido la tarde del domingo en la localidad de Adamuz, en la provincia meridional española de Córdoba, dejó 40 personas fallecidas confirmadas hasta el momento, entre ellas el maquinista de uno de los trenes implicados, así como 152 heridos , de los cuales 73 permanecen hospitalizados, incluidos 24 en estado grave, según el último balance facilitado por las autoridades.

A bordo de uno de los trenes, viajaba el influencer argentino, que actualmente reside en Madrid , y compartió con sus seguidores parte de la terrible experiencia. “Íbamos volviendo de Málaga a Madrid y, a la altura de Córdoba, descarrilaron dos vagones de nuestro tren. Hay heridos” , fue la primera publicación de Merakio acerca del accidente. “Estamos bien. Nos pasó un tren por al lado y se movió todo, se descarrilaron vagones de los dos trenes. Hay muchos heridos y fallecidos. Nos están evacuando al pueblo de al lado”, amplió más tarde.

merakio influencer tren

En su siguiente historia, compartió que se encontraban llegando a Madrid a bordo de buses. “Esto es muy surrealista. Veo las imágenes de las noticias y no lo puedo creer. Por un momento pensamos que nos moríamos. Todavía no caigo, no puedo procesar lo que pasó”, expresó con crudeza por lo vivido, mientras agradeció la solidaridad de toda la gente de Adamuz, que se acercó para llevar comida caliente, mantas y brindar tanto ayuda médica como psicológica.

Embed - @merakio on Instagram: "Volviendo de Malaga para Madrid a la altura de Cordoba descarrilaron dos vagones de nuestro tren. Hay heridos con Vicky . Estamos bien no nos pasó nada" View this post on Instagram

Cómo fue el accidente de los trenes

El accidente se produjo a las 19:45 del domingo, cuando el tren de alta velocidad LD AV Iryo 6189, con origen en Málaga y destino Madrid, descarriló en los desvíos de entrada de la vía 1 de Adamuz e invadió la vía contigua, por la que circulaba otro convoy, un tren Alvia LD AV 2384 Puerta de Atocha-Huelva, que también descarriló, según un informe de Xinhua al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

El impacto fue tan brutal, que quedaron separados unos 500 metros unos de otros. Las causas del siniestro se desconocen y la investigación sigue en curso aunque el presidente de Renfe, la empresa que opera los trenes y el traslado de pasajeros y mercancías, descartó que haya sido un error humano o una velocidad excesiva.

Accidente de tren españa (2)

En una entrevista con Radio Nacional de España, el funcionario explicó que "el intervalo de tiempo entre un tren y otro que se cruzaban en sentidos contrarios ha sido de 20 segundos y, por lo tanto, es imposible que actúe el mecanismo (de seguridad), ya que es el tiempo de activar el frenado y resulta demasiado tarde".

Como principales hipótesisse barajan un fallo en el convoy o en la vía, y será la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios -un organismo independiente aunque adscrito al Ministerio de Transportes- quien se encargue de las pesquisas.