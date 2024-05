El filme "The Apprentice" desató la ira de Donald Trump por la escena de la violación de Ivana

Pero la escena que más indignó al expresidente, entre todas las miserias familiares que fue mostrando el director, es en la que Trump fuerza a su mujer Ivana a tener sexo en forma violenta.

La modelo checa, casada con Trump en 1977 y divorciada en 1992, está interpretada en este caso por Maria Bakalova.

El equipo de Trump, que es nuevamente candidato a presidente por el Partido Republicano en las elecciones de noviembre próximo, puso el grito en el cielo y anticipó que demandará a los productores.

Jeremy Strong y Sebastian Stan en The Apprentice. Jeremy Strong y Sebastian Stan en The Apprentice. The Apprentice

Cómo se conoció la violación

El episodio lo dio a conocer la propia Ivana cuando en 1991 el expresidente comenzó lo que en ese momento se llamó “el divorcio del siglo”, por lo escandaloso y farandulero.

En un testimonio que la exmodelo presentó ante los tribunales, sostuvo que su marido la había violado en una funesta noche de 1989.

Si bien en ese momento no dio mayores detalles, unos años más tarde el periodista Harry Hurt III, en su libro “Lost Tycoon: The Many Lives by Donald J. Trump” (Magnate perdido: las muchas vidas de Donald J. Trump”), relató pormenores de la agresión.

Al parecer Ivana le había regalado a Trump un libro sobre el punto “G” femenino, para que aprenda. Pero al empresario no le cayó bien y discutieron ásperamente.

Según el relato de Harry Hurt III, Trump maltrató a Ivana diciéndole que ya no la encontraba atractiva. Le tironeó del pelo, le arrancó la ropa y la arrojó al piso, para después violarla mientras le decía: “¿Este es tu punto G? ¿Lo encontré?”.

Trump y sus abogados negaron el hecho. Pero la propia Ivana confirmó que hubo un incidente sexual violento, aunque luego se negó a calificarlo como violación.

Cuando salió el libro, los abogados de Trump obligaron a la editorial a incluir en los ejemplares una “declaración de Ivana” en la que matiza la agresión.

“Como mujer, me sentí violada, ya que el amor y ternura con los que normalmente me trataba estuvieron ausentes. Lo califiqué como ‘violación’, pero no quiero que mis palabras sean interpretadas en un sentido literal o criminal”, decía allí.

Ivana fue la primera esposa de Trump. Tuvieron tres hijos, Donald Jr., Ivanka y Eric. La ex modelo murió a los 73 años, en junio de 2022, al caer accidentalmente de las escaleras de su casa en Nueva York.

Ivana y Donald Trump en 1987. Ivana y Donald Trump en 1987. DPA

Ira y demanda

La película The Apprentice, que toma el nombre del reality show que Trump hacía en televisión, recupera el fatídico episodio en una dramática escena. El tema cobra mayor repercusión porque ocurre en plena campaña electoral.

The Apprentice es una coproducción entre Dinamarca, Canadá e Irlanda, que se presentó en Cannes sin acuerdo de distribución en Estados Unidos. Pero esto puede cambiar con el impacto que está teniendo.

El jefe de la campaña electoral de Trump, Steven Cheung, lanzó duras críticas contra el filme. “Es una basura y pura ficción hecha de falsedades sensacionalistas desmentidas hace tiempo”, dijo, reflejando el enojo del magnate.

"Vamos a presentar una demanda para señalar las mentiras de estos pretendidos cineastas", advirtió Cheung. Y remató: "Esto es una interferencia de las élites de Hollywood en las elecciones porque saben que el presidente Trump volverá a la Casa Blanca y derrotará a su candidato (el demócrata Joe Biden) porque nada de lo que han hecho ha funcionado".

Aplausos a la película en el festival de Cannes Aplausos a la película The Apprentice en el festival de Cannes. Twitter

Qué dicen los productores

El equipo que conforma el filme, con el director Abbasi a la cabeza, dio una conferencia de prensa donde minimizaron las acciones de los abogados de Trump.

Junto a Sebatian Stan y a Maria Bakalova, Abbasi dijo que “todo el mundo habla de que Trump ha demandado a mucha gente, aunque no comentan su tasa de éxito”.

El director, incluso, se ofreció a reunirse con Trump para proyectarle la película personalmente: “No creo necesariamente que esta sea una película que no le guste. Tampoco creo que le guste. Sí que se sorprendería. Me ofrecería a ir a conocerlo donde quiera y a hablar sobre el contexto de la película”.

Lo cierto es que la polémica estalló nuevamente, y con un tema muy grave para Trump, que pretende nuevamente llegar a la presidencia de Estados Unidos.