E. Jean Carroll al salir de tribunales. E. Jean Carroll al salir de tribunales con sus representantes legales. Instagram

Carroll denunció en un principio que el empresario había abusado de ella en un local de ropa. Como Trump lo negó rotundamente y la vapuleó públicamente en las redes, ofendiéndola, la mujer continuó con una demanda por difamación.

Ahora el jurado entendió que el expresidente estadounidense actuó “maliciosamente, por odio, mala voluntad o rencor, vengativamente, o en indiferencia, imprudente o deliberada” contra la escritora. Y estipuló el pago de la enorme cifra indemnizatoria.

Cómo fue el abuso

Carroll denunció que en 1996 tuvo un encuentro casual con Donald Trump en un centro comercial Bergdorf Goodman, en Nueva York, que terminó violentamente.

En su libro “Para qué necesitamos hombres”, la escritora detalló que se cruzó con Trump en el lugar y él le pidió ayuda para comprar un regalo para una mujer. Después de ver sobreros y bolsos, pasaron a lencería, donde comenzó a bromear que se probara algo.

En un momento el magnate la fue llevando a un probador donde la acosó. Primero la besó y luego le bajó las medias, para terminar violándola. Ella explicó que se opuso, pero que todo pasó muy rápido y no le dio tiempo a escapar.

Donald Trump Donald Trump, en un nuevo lío judicial.

Carroll, además de libro, hizo la denuncia judicial. Trump negó todo, afirmó que no la conocía y la maltrató públicamente argumentando que era “una mentirosa”.

En la demanda original, Carroll sostuvo: "Hace décadas, el ahora presidente de Estados Unidos me violó. Cuando tuve el coraje de hablar sobre el ataque, difamó mi carácter, me acusó de mentir para beneficio personal, incluso insultó mi apariencia".

En el texto agregó que presentaba la demanda “en nombre de todas las mujeres que alguna vez han sido acosadas, agredidas, silenciadas o denunciadas sólo para ser avergonzadas, despedidas, ridiculizadas y menospreciadas".

En mayo pasado, en un fallo contradictorio, otro jurado consideró que Trump no era responsable de violación, pero sí de abusar sexualmente de Carroll y luego difamarla afirmando que ella lo había inventado.

Quién es Carroll

La escritora nació en 1943 en Detroit, Michigan, pero crió en Indiana en una familia tradicional. Es la mayor de cuatro hermanos.

Estudió en la Universidad de Indiana. Se destacaba por su belleza: fue elegida como Miss Indiana University en 1963 y 1964. Luego se dedicó al periodismo, donde resaltó por sus apreciaciones personales.

Escribió para revistas de renombre como The Atlantic y Vanity Fair . También se desempeñó como colaboradora en Outside, New York y Playboy. Incluso fue la primera editora colaboradora de Playboy.

En los últimos años se destacó como columnista en la revista Elle, donde daba consejos al estilo estadounidense. Su "Ask E. Jean" era una de las más seguidas. La despidieron en 2020 y ella dijo que fue a causa de Trump.

E. Jean Carroll junto a sus abogados E. Jean Carroll junto a sus abogados, al retirarse de tribunales. Instagram

Una cifra millonaria y el enojo de Trump

En realidad, los abogados de Carroll habían pedido cerca de 10 millones de dólares de compensación, pero los jueces consideraron que merecía mucho más.

La cifra de los 83 millones actuales se compone, según los magistrados, de 65 millones por daños e intereses, 11 millones de reparación por los daños a su reputación y 7,3 millones de compensación financiera.

Trump se indignó cuando se leyó la sentencia y abandonó el tribunal refunfuñando “esto no es Estados Unidos”. Luego, en su plataforma Truth Social, dijo que todo se trataba de una “caza de brujas” orquestada por los demócratas. “¡Absolutamente ridículo!.... apelaré”, escribió.

Carroll, por su parte, sonrió cuando se leyó el veredicto. Para entonces, Trump había abandonado el edificio junto a sus abogados.