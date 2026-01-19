Estados Unidos: quiénes son los argentinos que el ICE calificó como "lo peor de lo peor"

La publicación del sitio "worst of the worst", impulsado por Donald Trump, dejó al descubierto la identidad y los antecedentes penales de inmigrantes.

El gobierno de EE.UU lanzó un sitio web que expone a los extranjeros con antecedentes penales.

El regreso de Donald Trump a la presidencia se marcó por su tendencia a fuertes críticas a la inmigración y un impulso a políticas de control a extranjeros que visitan o residen en Estados Unidos . Para llevar a cabo esta tarea, se respaldó y fortaleció al ICE , el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

La agencia responde al Departamento de Seguridad Nacional ( DHS ), que lleva adelante los operativos para localizar a extranjeros que violen las leyes estadounidenses. En este sentido, varios casos han salido en las últimas semanas por operaciones que llevan a cabo. Uno de ellos fue el asesinato de Rene, una mujer a la que un agente del ICE le disparó terminando con su vida al instante.

En el marco de estas operaciones, salió a la luz una lista de criminales extranjeros perseguidos por el ICE, en la cual se incluyen a nueve argentinos. Esta lista se puede ver a través de la página web " Worst of the Worst ("lo peor de lo peor") que lanzó el DHS.

argentinos ICE Estados Unidos

Cuáles son los cargos que enfrentan los argentinos calificados

Los ciudadanos argentinos fueron identificados con nombre y apellido, foto de sus rostros, lugar de detención y el cargo por el que se los acusa. Los delitos van desde infracciones de tránsito hasta robo, posesión de armas, de drogas y explotación sexual de menores, con arrestos en estados como Nevada, Nueva York y Louisiana.

El sitio forma parte de un endurecimiento migratorio impulsado por el gobierno estadounidense, donde se expone los antecedentes de todos los inmigrantes que el ICE considera prioritaria su detención y/o deportación.

argentinos listado ICE (2)

Entre los nombres que aparecen con mayor notoriedad se encuentra Vanesa Landaburu, detenida en Las Vegas por robo y portación de armas de fuego. En Texas, más precisamente en Conroe, fue arrestado Joaquín Acosta acusado de agresión. A su vez, Marlene Santaella fue aprehendida en el estado de Maine luego de ser vinculada a una organización dedicada al robo sistemático en comercios minoristas.

En el grupo de casos de menor exposición pública figura Juan Nasisi-Funes, incorporado a la galería del ICE por entorpecer una investigación penal y por infracciones de tránsito, tras su arresto en Indiana. Otro expediente con múltiples antecedentes es el de Andrés Palmero, quien registra detenciones por hurto, asalto, tenencia de drogas y armas, además de reiterados incumplimientos de la libertad condicional.

Quién era la mujer asesinada por un agente migratorio en EE.UU

Renee Nicole Good se llamaba la mujer que fue asesinada la semana pasada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minnesota. Era una ciudadana estadounidense que tenía 37 años y tres hijos.

De acuerdo a información de la prensa local, Renee fue poeta y creció en Colorado Springs. Estuvo casada con el comediante Timothy Macklin, quien falleció en 2023, y ahora vivía en Minneapolis con su pareja.

En declaraciones con los medios, su madre, Donna Ganger, descartó que haya participado en las protestas contra el ICE, consideró que “probablemente haya estado aterrorizada” y describió su muerte como “algo estúpido”.