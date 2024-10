Euforia entre votantes de Trump por el millón de dólares que regala Elon Musk

El aporte de Musk generó dudas sobre su legalidad

En 2022, Musk anunció públicamente que votaría por candidatos republicanos en futuras elecciones, argumentando que los demócratas se habían vuelto demasiado radicales.

John Dreher, el primer ganador del millón de dólares sorteado por Elon Musk. John Dreher, el primer ganador del millón de dólares sorteado por Elon Musk. Twitter

Desde entonces, ha utilizado su plataforma en X para amplificar mensajes conservadores y ha mantenido un perfil crítico con el gobierno de Joe Biden.

Sin embargo, el anuncio del sorteo de un millón de dólares para apoyar a los votantes de Trump ha elevado el nivel de polémica.

Informe de la cadena DW sobre la oferta de Elon Musk. Informe de la cadena DW sobre la oferta de Elon Musk. Twitter

Qué ofrece Musk

El empresario promete sortear un millón de dólares por día hasta las elecciones nacionales del 5 de noviembre en Estados Unido, entre votantes registrados de estados clave que firmen una petición del comité America PAC, en defensa de la libertad de expresión y el derecho a llevar armas.

De acuerdo al tuit que publicó Musk, la petición está orientada a “apoyar la Constitución de los Estados Unidos, especialmente el derecho a la libertad de expresión y de portar armas”.

Los participantes deben firmar un petitorio del comité America PAC

La propuesta es bastante polémica porque el sorteo se ubica al borde de la legalidad: la ley en Estados Unidos prohíbe no sólo comprar el voto, sino también pagar por registrarse para vota. Y el dinero que ofrece Musk es un incentivo para ambos hechos.

Shanon y su pareja, con el cheque de Musk. Shanon y su pareja, con el cheque de Musk. Twitter

Medios internacionales como The Guardian y The New York Times han señalado que esta acción podría ser vista como un intento de influir en el proceso democrático, despertando preocupaciones sobre el papel del dinero en la política.

Como es obvio, Musk recibió críticas del Partido Demócrata, pero apoyos desde el Partido Republicano.

Ted Cruz, senador por Texas y una figura republicana, sostuvo que la donación era un “ejemplo de libertad de expresión y participación cívica”.

El momento en que Musk entrega el primer millón de dólares. El momento en que Musk entrega el primer millón de dólares. Twitter

Cómo fue escalando la propuesta de Musk

Musk empezó ofreciendo 47 dólares -el próximo presidente de Estados Unidos será el 47- a todo aquel que convenciese a un nuevo votante registrado de que firmase la petición.

Luego subió la recompensa a 100 dólares y, en otro paso hacia la polémica, decidió pagar tanto al firmante como a quien lo presentaba.

Dos simpatizantes de Trump ya obtuvieron el millón de Musk

Ayer, elevó esa suma a un millón de dólares. Y el primero en ganar el sorteo en Pensilvania fue John Dreher, un hombre que subió saltando de alegría al escenario para recibir el cheque.

La segunda persona en obtener la recompensa fue Shannon, de McKees Rocks, Pensilvania, contó Musk en su cuenta de Twitter.

“Todos los días hasta el día de las elecciones, una persona que firme la petición será seleccionada para ganar US$ 1.000.000 como portavoz de America PAC”, afirmó.

El cheque de un millón de dólares que recibió John Dreher. El cheque de un millón de dólares que recibió John Dreher. Twitter

Impacto en la carrera presidencial

La carrera hacia las elecciones presidenciales de 2024 ya está plagada de tensiones, y este episodio agregó una nueva capa de complejidad.

Los sondeos recientes muestran que la contienda entre Trump y la vicepresidenta Kamala Harris será muy ajustada, lo que ha aumentado la preocupación por cualquier intento de intervención externa o influencia financiera desmedida.

El comité America PAC de Musk está desempeñando un papel importante en la movilización y registro de votantes en apoyo a Trump en los siete estados clave donde se definirá esta elección.

Se trata de Pensilvania, Georgia, Nevada, Arizona, Michigan, Wisconsin y Carolina del Norte. Allí es donde Musk y Trump están haciendo presión para volcar la balanza.