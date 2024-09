Fuerte testimonio de la mujer abusada en Francia: "Me trataban como una muñeca, yo era una bolsa de basura"

Son juzgados su esposo y 50 hombres más

“Son escenas de horror para mí, de violaciones insoportables en las que hay dos, tres hombres sobre mí. Yo estoy anestesiada, no entro en los detalles porque no es mi rol, pero no son escenas de sexo, son escenas de violación", afirmó ante los periodistas.

El juicio está causando una verdadera conmoción en Francia por el nivel de barbarie vivido por la víctima y por el hecho de que tantos hombres se pusieran de acuerdo y aceptaran cometer un acto de este tipo.

En total hay 51 hombres que están siendo juzgados, además de su esposo, acusados de violación. Entre ellos hay todo tipo de personas, desde profesionales hasta obreros y directivos de empresas.

Gisele, junto a dos de sus hijos en tribunales. Gisele, junto a dos de sus hijos en tribunales. Twitter

Cómo descubrió Gisele lo que ocurría

La mujer, de 72 años, sostuvo que recién se enteró de lo que le estaba pasando cuando la policía la citó a la comisaria y le mostró las fotos y videos de lo que hacía su marido, de 71.

La pareja llevaba 50 años de convivencia, habían tenido tres hijos y varios nietos. Ni la mujer ni sus hijos se habían dado cuenta de lo que estaba pasando. Todos la veían mal, demacrada y delgada, pero pensaban que estaba enferma.

Los abusos se cometieron entre 2009 y 2020

Todo estalló en 2020 cuando Dominique cayó preso porque tres mujeres lo denunciaron cuando él intentó filmarlas por debajo de las polleras en un supermercado.

Cuando la policía accedió al celular y otros dispositivos electrónicos del hombre, descubrió las violaciones grupales a que era sometida Gisele por su esposo. Esto ocurrió entre 2009 y 2020.

A partir de ahí, la policía investigó y pudo dar con los abusadores, que se conectaban a través de un servicio de mensajería.

Gisele Pelicot decidió presentarse en tribunales y dar su testimonio. Gisele Pelicot decidió presentarse en tribunales y dar su testimonio. Twitter

Qué contó Gisele

La víctima señaló que accedió a testificar ante el tribunal para ayudar "a otras mujeres que puedan estar en la misma situación". Luego, habló durante una hora y media detallando la dramática experiencia que soportó.

Explicó que cuando llegó por primera vez a la comisaria le preguntaron si tenía una sexualidad normal, si practicaba intercambios: "Les dije que nunca, que soy mujer de un solo hombre".

"Me dijeron: le vamos a mostrar cosas que no le van a gustar. Me empezaron a sacar fotografías. 'Señora, ¿se reconoce en esta foto?', me preguntaron. Yo no reconocía a la mujer ni a la persona que estaba al lado, a mi lado", dijo.

El acusado, Dominique Pélicot. El acusado, Dominique Pélicot. Twitter

El relato de Gisele ante los jueces

"Me enseñó dos fotos más: yo estaba en mi cama, inerte, dormida, y un hombre estaba a punto de violarme . Estaba en estado de shock. Para mí todo se derrumbó, todo lo que habíamos construido durante 50 años. Teníamos tres hijos y siete nietos. No entendía nada. Me quisieron enseñar un vídeo, les dije que no podía".

. Estaba en estado de shock. Para mí todo se derrumbó, todo lo que habíamos construido durante 50 años. Teníamos tres hijos y siete nietos. No entendía nada. Me quisieron enseñar un vídeo, les dije que no podía". “Son escenas de horror. “Son violaciones insoportables en las que hay dos, tres hombres sobre mí. Y o estoy anestesiada; no son escenas de sexo, son escenas de violación ".

". "Son escenas de barbarie, de violencia, son violaciones, imágenes inimaginables. Aún no sé cómo hoy mi cuerpo puede estar delante de usted. Quizá ha esperado cuatro años para poder testificar. La gente se preguntará ¿cómo esta mujer sigue en pie hoy?".

Gisele Pelicot, en una de las audiencias. Gisele Pelicot, en una de las audiencias. Twitter