Insólito: siete caballos sembraron el caos en el centro de Londres

La imagen fue impactante porque dos de los caballos corrían por el centro de la ciudad con sus monturas y cabezales aún puestos, pero ensangrentados. No solo eso: luego impactaron contra dos vehículos, aunque no hubo mayores problemas.

El video del insólito episodio

La situación se viralizó cuando se difundió un video de los caballos circulando por Aldwych y siendo perseguidos por un patrullero policial. En el medio de eso, la gente se desesperaba en las calles, sin dar crédito a lo que veían.

Trascendió que uno de los soldados tuvo heridas fuertes luego del impacto de un caballo con algunos automóviles, situación que tuvo lugar en el hotel "Clermont", en la calle que desemboca en el Palacio de Buckingham.

Embed [INTERNACIONALES] En Londres, dos caballos de la Guardia Real escaparon y corrieron por las calles: hay un hombre herido y varios autos destrozados.pic.twitter.com/hkvsZXVGUu https://t.co/MgZuQUhY0o — ElCanciller.com (@elcancillercom) April 24, 2024

Por su parte, el dueño de un Mercedes-Benz plateado comentó que uno de los caballos impactó contra el parabrisas de su automóvil, lo que le generó algunos cortes. Se trata del caballo blanco que se puede ver en los videos viralizados.

"Estaba sentado junto al auto con mi pasajero. No vi que el caballo golpeó mi auto. Estaba como destrozado y sin sentido. La gente simplemente vino a mi auto para comprobar si estaba bien", explicó en una entrevista. Al mismo tiempo, señaló que "fue como un golpe. Golpeó muy fuerte con su cabeza y luego cayó. Vi unos tres o cuatro caballos y creo que fue el caballo blanco el que chocó contra mi coche".

Cómo siguió la situación

Según el Ministerio de Defensa, algunos de los caballos recorrieron hasta 6 kilómetros antes de ser capturados. Lo que no terminó de quedar del todo claro es qué fue lo que generó el susto en los animales. Algunas de las versiones apuntaban a un ruido de cemento que se habría generado por parte de unos obreros.

El insólito episodio queda claro en el relato de uno de los testigos. "Cuando salí a la calle vi el caballo blanco, cubierto de sangre en el pecho. Mi cerebro registró que no tenía ningún jinete. Entonces vi al negro. Iban en la misma dirección. Me dio un poco de miedo, sobre todo porque la vereda no es especialmente grande. Tuve que volver a la acera para dejar pasar a los caballos", explicó.

Luego de ser detenidos por la gente y los efectivos, los caballos fueron atendidos por veterinarios, para confirmar que las heridas no eran de gravedad. El final, por suerte, fue un poco más feliz.