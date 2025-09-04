Insólito video: el extraño ritual de Kim Jong Un para que no rastreen su ADN

Las imágenes del personal de seguridad llamó la atención de todos, y trascendieron las especulaciones sobre lo que intenta ocultar.

En las últimas horas el mundo fue espectador de un encuentro que movió el mapa político. Los líderes de China, Rusia y Corea del Norte se mostraron juntos, algo que no ocurría desde los primeros días de la Guerra Fría.

La reunión -realizada el martes - tuvo lugar en el marco de las celebraciones en Beijing para conmemorar el 80° aniversario de la victoria sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial . El encuentro entre Kim Jong Un , Vladimir Putin y Xi Jinping , el presidente chino ha sido objeto de una minuciosa planificación, y el centro de Pekín estuvo durante semanas paralizado por medidas de seguridad y controles de tráfico.

Algo que llamó la atención de todos los presentes y medios internacionales, fue cómo actuó el personal de seguridad del presidente de Corea del Norte luego de las negociaciones con sus pares. Un inédito ritual de limpieza quedó demostrado en un vídeo publicado en Telegram por el periodista ruso Alexander Yunashev.

kim jong un en beijing

Las insólitas medidas para que no se pueda obtener el ADN de Kim Jong Un

En las imágenes publicadas por Yunashev se puede ver cómo una asistente de Kim retira el vaso del que había bebido, mientras otro miembro del equipo limpia a fondo el respaldo y los reposabrazos de la silla, así como la mesa de centro donde estuvo colocado el vaso.

"Después de las negociaciones, el personal que acompañaba al jefe de la RPDC destruyó cuidadosamente todos los rastros de la presencia de Kim", reportó.

El objetivo de estas medidas sería impedir cualquier pista que pueda dar información respecto de la salud del líder, quien se supone podría padecer de algún tipo de enfermedad congénita.

El ritual de limpieza que tiene Kim Jong Un para que no rastreen su ADN

Otra de las medidas que llevó adelante el equipo del líder norcoreano, fue transportar su baño privado a Beijing, para evitar que quede algún rastro genético del mandatario, según informaron agencias de inteligencia de Corea del Sur y Japón.

"La condición física del líder supremo tiene un gran impacto en el régimen norcoreano. Corea del Norte hace un esfuerzo particular por aislar todo lo relacionado con eso, como el cabello y el excremento", explicó un funcionario de inteligencia de Corea del Sur al diario japonés.

kim jong un bajando de su tren

Estas prácticas de precaución son habituales para Pyongyang. Incluso cuando el líder visita instalaciones militares o fábricas estatales en su país, su baño privado e incluso su inodoro personal se presume lo acompañan. Algo similar a lo visto en China ocurrió en 2019, cuando el norcoreano viajó a Singapur para estar presente en una cumbre con Estados Unidos.

Nikkei Asia reveló que durante su estadía en hoteles para las cumbres, el personal de Kim siempre limpió a fondo sus habitaciones, eliminando todo rastro de cabello, saliva u otros restos que pudieran contener el ADN del mandatario. Los platos y utensilios que utilizaba eran lavados hasta quedar impolutos.

Vladimir Putin, otro líder que cuenta con un estricto método de seguridad

Esta práctica no es exclusiva del régimen norcoreano. Vladimir Putin, con quien Kim se reunió en Pekín, también protege sus restos biológicos como si fueran documentos clasificados.

Según revelaron los periodistas Régis Genté y Mijaíl Rubín, el Servicio Federal de Protección ruso recoge desde 2017 sus desechos en viajes al extranjero y los transporta en maletines especiales de vuelta a Moscú. En una visita a Francia, un grupo de seis guardaespaldas llegó incluso a escoltarlo hasta el baño; uno de ellos salió minutos después con un pequeño maletín en la mano.