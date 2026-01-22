Otro accidente: un tren chocó contra una grúa en España y hubo varios heridos

Ya son cuatro los impactantes accidentes en menos de una semana. Qué se sabe de las personas heridas.

España concentra el mayor número de siniestros ferroviarios registrados en los últimos días. Ya son cuatro los impactantes accidentes en menos de una semana, ya que este jueves chocó un tren de FEVE (Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha) contra una grúa en la región de Murcia.

Medios locales revelaron que seis personas resultaron con heridas leves este jueves tras el choque del ferrocarril que cubre la línea Cartagena-Los Nietos. "Es un tren de cercanías, y la grúa es ajena, no es nuestra", dijo a la AFP una portavoz del operador nacional español Renfe, precisando que fue la grúa la que "ha golpeado la unidad del tren".

En el mismo sentido, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España, Óscar Puente, comunicó a través de su cuenta de X que fue " un vehículo cesta-grúa de alumbrado público de Cartagena ha invadido con su brazo el dominio público ferroviario golpeando las ventanas de un tren de ancho métrico que pasaba en ese momento".

La empresa ferroviaria española Adif comunicó en X que el tráfico en esta línea se interrumpió debido a "la intrusión de una grúa ajena a la explotación ferroviaria en la infraestructura".

tren choque españa

Qué se sabe sobre los heridos y el accidente

El incidente ocurrió en el punto kilométrico 6,6 entre Alumbres y La Esperanza. En el tren viajaban 16 pasajeros, a quienes se les proporcionó transporte alternativo, indicó el diario español El Mundo.

Respecto a los seis heridos, hasta el lugar se desplazaron bomberos del Ayuntamiento de Cartagena, ambulancias del 061, Guardia Civil y Protección Civil para asistirlos. Dos de ellos fueron trasladados al hospital Santa Lucía para verificar su estado de salud.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, explicó que, al parecer ser, había una "pick-up" con un brazo mecánico trabajando en el sistema eléctrico, en un punto muy cercano, a la vía del ferrocarril. Esta circunstancia ha provocado la colisión, "pero lo importante es que no ha habido graves daños físicos, el propio tren ha podido irse de la zona sin mayor problema. La situación aparatosa pero de momento hay cinco heridos leves".

grua tren españa

Maquinistas de España se movilizarán tras los graves accidentes de trenes

Este miércoles los maquinistas de trenes del país europeo convocaron a una huelga de tres días el próximo 9, 10 y 11 de febrero, para reclamar "seguridad" en el transporte tras dos accidentes ferroviarios en 48 horas que dejaron en total 44 muertos y decenas de heridos.

"Los graves accidentes producidos en Adamuz y Gelida, ambos con varias víctimas mortales, suponen un punto de inflexión" para exigir "todas las actuaciones necesarias que garanticen la seguridad de la operación ferroviaria", informó el sindicato de maquinistas Semaf en un comunicado.

descarrilamiento tren gelida

El ministro Puente, por su parte, había asegurado que su departamento se sentará a dialogar con los maquinistas para llegar a un acuerdo que evite una huelga en el sector ferroviario, tras reiterar que un paro, a su juicio, "no contribuiría en nada".