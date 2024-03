Siguen los ataques contra Kate Middleton en las redes y creen que es obra de Rusia, China e Irán

La exposición pública de la princesa Kate Middleton el último viernes a través de un video donde revela que padece cáncer , no logró detener los ataques en las redes sociales. Ahora se multiplican los posteos en los que s e afirma que las imágenes fueron creadas con inteligencia artificial .

En este caso no sería producto de las audiencias comunes, sino de todo un operativo montado por hackers para desprestigiar y generar confusión en Reino Unido, según afirman las autoridades británicos.

Estos ataques no comprenden sólo a la princesa de Gales y esposa de Guillermo, el heredero de la corona, sino también a legisladores británicos quienes recientemente fueron objeto de ataques en las redes por barajar sanciones contra el gobierno de China.

Hace un tiempo que hay preocupación en Londres porque permanentemente surgen cuentas sospechosas en Twitter, similares a “bots”, donde teóricos de la conspiración rusos han estado tuiteando “obsesivamente” sobre la realeza.

El caso de Kate

Tras semanas de hermetismo, de fotografías manipuladas y de versiones, el viernes pasado la princesa de Gales puso fin a todos los rumores e informaciones con un vídeo en el que anunció que padece cáncer. El apoyo de los británicos y de otras muchas partes del mundo fue inmediato.

Pese ello, numerosas cuentas en Twitter, Instagram y Telegram volvieron a poner en duda el vídeo de Kate, cuyo discurso escribió ella misma, sugiriendo que había sido editado y había sufrido alguna modificación, como ya ocurriera días antes con la foto por el Día de la Madre.

"Este vídeo de Kate Middleton está claramente basado en inteligencia artificial, pero la audiencia que no esté familiarizada con la tecnología será fácilmente engañada. El fondo, demasiado difuminado, no se mueve, una sola brisa no mueve un pétalo, una hoja o una brizna de hierba. Nada es real", fue uno de las decenas de comentarios en redes sociales.

La situación llevó a la BBC a emitir un breve e insólito comunicado. "BBC Studios grabó un mensaje de la princesa de Gales en Windsor esta semana. Nos gustaría desear a su alteza real una rápida recuperación", señaló la cadena británica para confirmar que el video es real.

La princesa se refugia en Norfolk

Kate buscó abstraerse de esta nueva crisis y se replegó con el príncipe Guillermo y sus tres hijos (George, Charlotte y Louis) en la residencia de Anmer Hall en Norfolk. Según contó a The Times un amigo de la familia, lo hizo "para aislarse del mundo y seguir adelante".

Los príncipes de Gales planean pasar allí las largas vacaciones de Semana Santa hasta mediados de abril, al menos.

El príncipe está en "modo protector" y ha decidido crear una burbuja en torno a su familia frente a la presión mediática tras la operación de cirugía abdominal de Kate a mediados de enero, agregó el amigo.

Las operaciones mediáticas en las redes

El diario británico The Telegraph reveló que altos funcionarios del primer ministro Rishi Sunak, asesorados por los servicios de inteligencia, consideran que Estados hostiles estén detrás de la difusión de teorías conspirativas y rumores en Internet sobre la salud de la princesa de Gales.

Puntualmente se refieren a China, Rusia e Irán, cuyos hackers estarían alimentando la desinformación sobre Kate Middleton para desestabilizar al Reino Unido.

“Parte del modus operandi de los Estados hostiles es desestabilizar las cosas, ya sea socavando la legitimidad de nuestras elecciones o de otras instituciones”, dijo una fuente que habló con el diario británico.

Oliver Dowden, viceprimer ministro, planteó en el Parlamento la amenaza de injerencia del Estado chino en la democracia británica. Explicó que China estuvo detrás de un ataque a la Comisión Electoral el año pasado, durante el cual se accedió a los datos personales de 40 millones de votantes.

Por este motivo, el gobierno británico prepara nuevas sanciones contra China, lo que está tensando aún más la relación con el gigante asiático.

Reino Unido también está enfrentado con Irán, ya que integra la coalición internacional que lucha contra los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por el régimen persa.

El tercero en este combo de enemigos es Rusia, porque el gobierno británico es uno de los principales aliados de Ucrania en su resistencia frente a la invasión de las fuerzas de Vladimir Putin.

Los británicos estarían armando un equipo dedicado exclusivamente a contrarrestar estos ataques, que ya amenazan incluso su sistema político.