Trump convocó a Milei a participar de una organización internacional que impulsa la paz mundial

El presidente Javier Milei confirmó que recibió una invitación formal de Donald Trump para sumarse a un nuevo espacio internacional vinculado a la resolución de conflictos globales. El anuncio se realizó a través de su cuenta de X, donde el mandatario dio a conocer los detalles de la propuesta y compartió la carta enviada por el dirigente estadounidense.

El viernes 16, a través de una comunicación formal, el líder estadounidense invitó a Javier Milei a integrar como miembro fundador el Board of Peace, una asociación impulsada por el propio Trump con el objetivo de " promover una paz duradera en regiones atravesadas por conflictos , comenzando por la Franja de Gaza", según informó este sábado el presidente argentino en su cuenta de X.

"Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad", expresó Milei. En ese sentido, consideró un honor acompañar la iniciativa y cerró su mensaje con su ya habitual lema: “Viva la libertad carajo!”.

GRACIAS PRESIDENTE TRUMP @realDonaldTrump@POTUS



Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace, una organización creada por el Presidente Trump para promover una paz duradera en regiones… pic.twitter.com/ORalzkzhlv — Javier Milei (@JMilei) January 17, 2026

La invitación de Trump

Trump abre la carta con una invitación directa al presidente argentino, a quien convoca a “un esfuerzo histórico y magnífico para consolidar la paz en Oriente Medio”, al tiempo que propone avanzar en “un nuevo y audaz enfoque para resolver el conflicto global”.

A continuación, recordó el anuncio del Plan Integral para poner fin al conflicto en Gaza, presentado el 29 de septiembre de 2025. Según señaló, la iniciativa fue rápidamente adoptada por líderes mundiales, incluidos jefes de Estado del mundo árabe, Israel y Europa, y recibió además el respaldo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que el 17 de noviembre aprobó de manera contundente la Resolución 2803.

En ese sentido, Trump remarcó que "es tiempo de hacer realidad esos sueños", de la mano del Board of Peace, al que describió como “la junta más impresionante y trascendental que se haya reunido jamás”. Según detalló en la carta, el organismo se constituirá como una nueva organización internacional y funcionará como una administración gubernamental de transición.

En el escrito, el mandatario estadounidense sostuvo que la iniciativa buscará reunir a “un distinguido grupo de naciones” dispuestas a asumir la responsabilidad de construir una paz duradera. En ese marco, remarcó que se trata de un honor reservado para quienes estén preparados para liderar con el ejemplo e invertir en un futuro seguro y próspero, y anticipó que en el corto plazo convocará a socios estratégicos, entre ellos “líderes mundiales altamente respetados ”.

“Como presidente de la Junta, invito formalmente a la República Argentina a unirse como Estado miembro fundador y a formar parte del estatuto de la Junta de Paz, representada por usted. Esta Junta será única en su género, nunca ha habido nada parecido”, afirmó Trump.

Además, precisó que cada país miembro podrá designar a un representante autorizado para participar de las reuniones del organismo. Asimismo, señaló que el Plan Integral y la Carta del Board of Peace ya se encuentran disponibles para su firma y ratificación.

El mensaje concluye con una referencia al vínculo bilateral y a los objetivos de la iniciativa, al manifestar su expectativa de trabajar junto a la Argentina en la construcción de una paz mundial duradera, basada en la prosperidad y la cooperación.