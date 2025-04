Una reconocida modelo murió tras escapar de un control de alcoholemia

image.png

Según publicó CNN Turquía, la modelo tenía un nivel de alcohol en sangre de 1,70 mg/100 ml, más de tres veces del límite legal permitido en la región.

¿Cómo fue el accidente de Güler?

Erdogan quiso seguir su camino a pie tras el intento de evadir el control de alcoholemia, pero cayó desde el puente hacia una autopista de seis carriles que pasaba por debajo. Sumado al impacto del golpe de unos 15 metros de altura, un vehículo que transitaba por esa carretera no llegó a frenar y la atropelló. Aunque los servicios de emergencias acudieron al instante, sólo pudieron constatar que había muerto en el acto.

Ahora, las autoridades policiales iniciaron una investigación para determinar cómo se desencadenaron los acontecimientos que derivaron en el fatal accidente.

Quién era Güler Erdogan

La joven era ampliamente reconocida tras haber ganado la corona de un certamen de belleza europeo, además de contar con contratos con importantes marcas como modelo. En los últimos años, ganó miles de fans alrededor del mundo.

Entre los numerosos concursos de belleza que había ganado, se destaca el de “Miss Europa-Kosovo”.

image.png

La familia tomó el control de las redes de la modelo y emitió un comunicado en el que pidió que "no crean las noticias e informaciones falsas" sobre la muerte de la chica. "Nuestra hermana perdió la vida en un trágico accidente. Como su familia, estuvimos a su lado en el momento del incidente", cerraron.

Quién es la modelo peruana que metió en problemas a un jugador de Boca

La modelo peruana Shirley Arica reveló que estuvo en una fiesta privada junto Luis Advincula y otros futbolistas de la selección de Perú. Sus declaraciones generaron una gran polémica en las redes sociales y la magnitud del escándalo hizo que el lateral de Boca decidió cerrar temporalmente sus cuentas y luego limitara los comentarios.

Los otros dos jugadores son Yoshimar Shotun, mediocampista del Sporting Cristal de la Liga 1 de Perú y Christian Cueva, mediocampista del Cienciano también en la misma liga.

En el programa "El valor de la Verdad", Arica reveló que la reunión tuvo lugar en un departamento en el barrio de Miraflores, Lima, donde hubo música, baile y consumo de alcohol. Afirmó que “podía pasar de todo” durante el encuentro. También señaló que los futbolistas se ausentaban por momentos.

“El primero que se me acercó fue Cueva, bien atento, súper caballero. Él quería como sea que me emborrache, pero perdió su tiempo. Bailamos, baila bien. Me pareció interesante pero no me dio bola, me dio bola el otro, el feo, Cueva”, declaró.