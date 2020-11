Murió Monteseirín, emblema de Alianza y llora todo Cutral Co

Marcelo Monteseirín (derecha) ex arquero de Alianza de Cutral Co.

Marcelo Monteseirín , el ex arquero de Alianza de Cutral Co , falleció este martes en el hospital de Cutral Co y Plaza Huincul donde permanecía internado en terapia intensiva desde la semana pasada a causa de Covid-19. Otro duro revés para el ambiente del fútbol, muy golpeado por la pandemia.

Marcelo era hermano de Facundo Monteseirín (actual integrante del plantel de Tigre) y fue arquero del club Atlético Alianza de Cutral Co. Sus familiares habían solicitado en las últimas horas cadenas de oración para que pudiera sortear este duro momento.

Hace pocos días, Rubén Bami Flores había sido el otro recordado futbolista del Gallo que perdió la vida a causa de la misma enfermedad y que estuvo internad en el nosocomio local.

Toda la familia Monteseirín era muy allegada a la institución Celeste. Días atrás, en una nota de LM Neuquen, diferentes protagonistas se habían expresado consternados y preocupados por la salud del vecino.

"Respirá Marcelo, respirá", el último y emotivo mensaje de su hermano

Otro de los hermanos de Marcelo es Gustavo, también muy querido en Cutral Co. En la noche del domingo, subió a facebook un emotivo video en el que le pedía a su hermano que respirara, dado su cuadro de neumonía, que tenía muchas razones para hacerlo y que estaban esperándolos sus seres queridos.

Enseguida, el posteo recibió comentarios y alientos de los amigos de Marcelo.

Su primo Jorge, también hizo fuerzas hasta lo último. "Sabíamos que estaba internado, se complicó. Rezar y no perder la fe. Lo que pasa que Marcelo fue mi primer ídolo, por el puesto, por ser mi primo, por ser de Alianza. Me shockeó la noticia, rezando para que no pase nada malo. Ojalá quede como una anécdota", había expresado la semana pasada el Pipi a este medio. Lamentablemente no pudo ser.

Marcelo Monteseirín descansa en paz. Se apagó la vida de un ex arquero muy querido en Alianza. Lo llora todo Cutral Co. ¡Hasta siempre y fuerzas a toda esa gran familia que respira fútbol!