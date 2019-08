Murió Rodolfo Zapata, el creador de la canción "No vamo' a trabajar"

En 1949, dio sus primeros pasos en la pantalla grande con la película Crisol, junto a Fernando Siro. El mismo año participó como doble de los pies de Mirtha Legrand bailando un malambo, en el film Vidalita, mientras que en 1966 protagonizó La gorda junto a Nelly Beltrán.

Siempre contó que fue su padre quien lo formó y guió, tanto en la vida como en su carrera, al brindarle las mejores lecciones. "Me repetía una mil meses que la fama es puro cuento. Que si algún día ganaba dinero, lo guardara. Y que el público siempre merece un autógrafo y un abrazo".

Embed

El cantante de folclore instaló en el imaginario colectivo la canción "No vamo' a trabajar", luego de grabar "La Gorda", tema popularizado por Los Chalchareros. "Esa canción me cambió la vida, me abrió la puerta de todo", solía decir Zapata.

Embed

En 2018, cuando cumplió 86 años, fue entrevistado Santo Biasatti y Amira Hidalgo, para Crónica TV. La periodista no pudo evitar las lágrimas durante el diálogo ya que es su nieta, nada menos. "Él sabe todo lo que significa para mí: básicamente, es mi papá. Me acompañó desde chiquita, siempre",dijo Amira emocionada.

Zapata también hizo un repaso de su vida en el ciclo Juventud Acumulada, en un mano a mano con Fanny Mandelbaum.