Nacha recordó el "candombe psicosomático" de Tinelli

“Yo no me quedaba con veneno (por los cruces que se daban), si no, sería muy tóxico y a esta altura para esto me voy a mi casa y me clavo un puñal, y por lo menos nadie me ve. Pero el show es como un candombe psicosomático, y todos terminamos creyendo que eso es cierto, ese es el drama”, aseguró Nacha.

Análisis: “Ese show tiene un problema, y es que podés confundirte con el rol que estás haciendo”.

Palazo a Solita

En cuanto a la conflictiva relación con Soledad Silveyra que tuvo en Showmatch, Guevara precisó: “Yo tuve muy buena relación con todo el jurado, pero ella todo el año estuvo jodiendo. Se hacía la muy naif y después jodía por atrás. Entonces cuando llegó fin de año y les hice regalos a mis compañeros, no me nació darle algo a ella. Entonces fue a hacerse la víctima a la producción. Pero ya está, es una boludez”.

Por otro lado, la actriz y cantante se animó a resaltar que el programa crea un problema en las personas. “Ese show tiene un problema, y es que podés confundirte con el rol que estás haciendo. De eso no he visto casi ninguno que se salve, es tan border lo que decís, lo que hacés...”, confesó Nacha.

Guevara también hizo hincapié en las notas que hacían los programas satélite del jurado, incluida la lectura de labios. “A mí me jodía, para eso yo decía ‘sí, confieso’ y que me pongan un farol en la cara. Olvidemos la estética, dejémoslo de lado, pero ahí siempre se traiciona, ese es el juego, por favor, no seamos tan inocentes”, concluyó la artista.