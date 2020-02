Nació el hijo de periodista argentina y jugador del Real Madrid

View this post on Instagram

Gracias Mina por darme este momento sagrado, gracias hijo por brindarme toda la alegría que es inexplicable decirlo con palabras. Verte sacar esa fuerza para tener a Benicio, fue algo hermoso y sos una increíble luchadora, ojalá sepas lo orgulloso que estoy de vos. Muchas gracias mamita y hijo por darme el mejor día de mi vida. Y gracias a los médicos @bmummadrid que además de Madridistas , estuvieron 15 horas al lado de ella sin moverse y lucharon hasta las últimas consecuencias para no operarla. Estoy feliz, gracias