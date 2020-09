Nació River, el hijo de Joaquin Phoenix y Rooney Mara

La noticia fue dada en medio de la promoción de Gunda, película que dirige Kossakovsky y produce Phoenix, que por razones obvias no pudo estar presente en Zúrich. “Acaba de tener un bebé, por cierto, su hermoso hijo se llama River”, dijo Kossakovsky al disculparse por la ausencia de Phoenix.

Cabe destacar que en ningún momento, ni Phoenix ni Rooney Mara, confirmaron a la prensa el embarazo, por lo que la noticia fue recibida por parte del público de manera sorpresiva.

joaquin y river phoenix (1).jpg

Joaquin Phoenix y Rooney Mara se conocieron originalmente en el set de la película “Her”, de Spike Jonze, pero no comenzaron a salir hasta que se reencontraron en el rodaje de “María Magdalena” de Garth Davis. Al poco tiempo, se mudaron juntos.

En enero de este año, Joaquin contó que nunca pudo hacer el duelo tras de la muerte de su hermano River. "En mi familia no mirábamos shows de entretenimiento, no teníamos revistas de ese mundo, y cuando River murió fue cuando nos enteramos que era una verdadera estrella de cine. Nosotros no nos dábamos cuenta de su magnitud. Entonces estás en uno de los momentos más delicados de tu vida y tenés helicópteros sobrevolando tu casa, gente intentando 'colarse' en tu casa. Eso realmente me impidió poder pasar por todo lo que tenés que pasar cuando se muere un familiar", afirmó en diálogo con el periodista Anderson Cooper.

Siento que en cada movimiento que he dado en estos años, hubo algún tipo de conexión con River. Y creo que todos en nuestra familia hemos sentido su presencia y su guía en nuestras vidas, en numerosas formas", agregó.