Nación: siguen sin llamar paritarias del servicio doméstico

En su reciente viaje a Buenos Aires, Kopprio estuvo en la cartera laboral, donde le informaron que Luis Federico Canedi seguirá como presidente de la CNTPC y que no se encontraba en ese momento por estar en otro lugar del país por cuestiones personales. A la dirigente, que había solicitado con antelación y premura la reunión del organismo, no le agradó en absoluto el desaire. Para colmo, también le comunicaron que todavía hay miembros de la repartición que no han sido designados.

De regreso al Valle, no oculta la bronca por las dilaciones en que están sumidas las negociaciones. Y, más aún, porque las empleadas domésticas quedaron excluidas de los 4000 pesos de suma fija que dispuso el gobierno nacional para los trabajadores privados y estatales.

"Nuestras compañeras están cobrando muy por debajo de la línea de la pobreza", enfatizó, y dijo que la demora de las paritarias no solamente afecta a las trabajadoras de Río Negro y Neuquén, sino de todo el país.

"En algunas provincias están, incluso, mucho peor que en la región. Hay que resolver pronto esta situación", manifestó.

Las empleadas del servicio doméstico tienen ingresos muy bajos y no fueron incluidas en el monto fijo de $4000 impulsado por Nación. Para muchas, la situación es desesperante.

