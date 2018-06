Nahir declaró y el fiscal no le creyó: pidió perpetua

La joven sostuvo la misma versión que había dado en su segunda declaración policial. Contó que esa noche fue a la casa de Pastorizzo con un remís a buscar un cargador de celular, volvieron a su casa y allí tuvieron sexo, luego él le recriminó por sus relaciones con otros chicos. La arrastró por las escaleras, la insultó y le dijo que era una depresiva, una palabra que él sabía que a ella le molestaba. Después tomó el arma del padre de Nahir, que estaba arriba de la heladera. “Me apuntó a la panza y me dijo que no dijera nada, que no gritara porque iba a matar a alguien”. “Le saqué el arma y él se dio cuenta. Entonces frenó la moto, nos caímos los dos, me levantó y quedé aturdida”. Luego, hubo un disparo y después el otro.

Tras las declaraciones, el fiscal pidió que Nahir sea condenada a perpetua por el crimen doblemente agravado por el vínculo, y la querella solicitó la misma pena, pero por alevosía.