Nahir Galarza dijo que quieren hacer su autobiografía

Ahora, tras la ratificación de la condena, a Nahir le seduce la idea para dar otra vez su versión de los hechos.

Lo piensa: la joven recibió la propuesta el año pasado y lo descartó, pero ahora dejó abierta la puerta.

Punto de vista

Ante la pregunta puntual sobre si quiere o no que se haga “una película o una serie”, Galarza expresó: “No es que no quiero, no estaba enterada (de que la propuesta esté en pie). Lo que yo te cuento fue el año pasado”. También marcó la posibilidad de que esa ficción ya esté en preproducción, sin consultarla a ella. “Ya han hecho un libro (sin su consentimiento), no dudo que ahora hagan otra cosa. Pero si lo hacen, va a ser todo una mentira, porque si no hablan conmigo, ¿qué van a decir? Capaz que ya lo están haciendo y yo ni me enteré”, sostuvo.

En carrera

Según trascendió, las productoras interesadas serían Pampa Films/ Turner, que llevaron adelante la exitosa serie de Monzón, NBC Universal Telemundo, que adquirió Underground, la productora de El Marginal y varios éxitos más, y Nippur Internacional, la cual actualmente desarrolla la serie Mentes Criminales.

LEÉ MÁS

Nahir Galarza denunció a una presa por abuso y acoso

Condenaron a Nahir Galarza a prisión perpetua