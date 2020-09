Nai Awada "lloró" en las redes para entrar a MasterChef famosos

"Estoy muy triste que no me convocaron de #MasterChefCelebrity realmente amo cocinar y era mi sueño estar. Posta no lo entiendo. Me pone súper triste, era el último sueño que tenía de hacer algo en este año de mierda. Todos sabían mis ganas y la campaña que hice. Muy triste", escribió la actriz en Twitter.

"Tenía tantas ganas de estar no saben lo triste que estoy... quizá posta no sirva para trabajar de esto", volvió a tuitear Awada y luego arrobó directamente a Del Moro y a Turovelzky, para hacerles una especie de reclamo: "Estoy muy triste. Hinché mucho para estar y amo cocinar. Me da tanta tristeza que no me hayan dado la oportunidad". Tras todo esto, Nai cerró su cuenta de Twitter.

En la lista de participantes confirmados para este show aparecen: Roberto Moldavsky, Fede Bal, El Polaco, Iliana Calabró, Claudia Villafañe, el Turco García, Analía Franchín, Boy Olmi, el Mono de Kapanga, Nacho Sureda, Sofía Pachano, Belu Lucius, Leticia Siciliani, Rocío Marengo, Patricia Sosa y Vicky Xipolitakis.