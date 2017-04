Según la información publicada por Ángel de Brito, jurado del certamen, la bailarina y actriz tendrá como pareja a Jorgito Moliniers, el divertido bailarín paraguayo que acompañó a Nicole Neumann y Luciana Salazar, entre otras figuras, en ediciones anteriores.

Además, su coach será una de las nuevas incorporaciones al show de la que sólo se conoce su nombre: Delfina.

Las publicaciones de Instagram muestran que la joven es estudiante de la academia de danza de Hugo Ávila, pareja de Moliniers y uno de los jefes de coach del programa, y de María Laura Rossi, también jefa de coach del “Bailando”, y además ya ha tenido la oportunidad de bailar junto a Jorgito.

“Soy re consciente de a lo que me expongo, si no, no lo haría. Sé todo lo que implica el estar en el ‘Bailando’, lo pensé mucho. El año pasado también me lo había propuesto, pero ahora siento que es el momento. Supongo que todo estará bien”, manifestó la sobrina del Presidente, explicando que entiende que en Showmatch la vincularán constantemente a la familia Macri/Awada.

“Yo no soy mediática, a mí me gusta bailar y me agarraré de lo artístico. Estoy entrenando un montón, todos los días. Me estoy preparando con todo para rendir lo mejor posible”, confió.