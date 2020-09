Nancy Dupláa: "En los lugares cajetillas siento hostilidad"

“Más allá de la acción, el hecho de estar comprometidos políticamente ¿tiene algún costo negativo?”, consultó Estelita. “Sí, un montón”, afirmó Nancy Dupláa y aclaró que no es suficiente en comparación a lo que a ella le produce “tener una convicción y poder decirla". "Si no podría decir la convicción que tengo, que me viene de las entrañas, de la profundidad mía, no sería feliz. Yo prefiero ser feliz y bancarme el costo de lo negativo. Me lo banco. Es duro".

En cuanto a los lugares en donde más siente esa hostilidad, Nancy Dupláa aseguró que le sucede en la vía pública: “En la calle, en los vínculos sociales, en los lugares donde vas. Si vas a un lugar medio cajetilla yo siento la hostilidad. Estos últimos años sentí la hostilidad. A mí no me hables por abajo porque yo te escucho", remarcó y agregó que le gustaría que lo que susurran cuando la ven le gustaría que se lo digan “en la cara”.

Pablo Echarri, mientras Nancy daba la entrevista, se encontraba cocinando un matambre de cerdo, y Estelita le pidió que lo fuera a buscar para interactuar con él. De inmediato, Nancy salió de la pantalla y regresó junto a Echarri, que desprendió su costado más romántico al hablar de su pareja. “Todo este tiempo que traemos juntos tiene que ver con ese deseo físico y eso de que te gusta ver a la persona en distintas actitudes. Inclusive durmiendo. Me encuentro mirándola y diciendo ‘qué linda es’, ‘qué chica me llevé a casa’”.

Una vez que se fue Echarri, Estelita continuó con su cuestionario. “¿Qué es lo más chiquito que tiene Pablo?", quiso saber. “Lo más chiquito que tiene es el ego”, respondió Dupláa. “¿Y lo más grande?", retrucó el personaje interpretado por Jey Mammon. “¡Imaginate! Esa cabeza hermosa. Esos pensamientos, esa forma de abordar...”.

duplaa ok.jpg Nancy Dupláa habló de todo con Estelita, hasta de los tamaños de Echarri.

“¿En cuarentena, hay más o menos actividad sexual?", preguntó Estelita. Y si bien la actriz evitó contestar, se refirió a cómo transita su familia el aislamiento social, preventivo y obligatorio que comenzó a regir en marzo: “Hay que motivar. La pandemia y esta situación de quedarte en tu casa hace que todo se ponga medio chato. Nosotros somos personas privilegiadas porque tenemos una casa grande y yo puedo estar acá y él, a varios metros. Ya con ese privilegio decís ‘tengo todo para que me salga bien’”.