De Brito cargó contra Rial por la cámara oculta a La Bomba

En un nuevo round contra Jorge Rial , Ángel de Brito se tomó unos minutos en Los Ángeles de la Mañana para aclarar que el video que salió a la luz en su programa de Gladys la Bomba Tucumana, en el que se la ve en plena crisis de angustia por el vestido que le realizaron las vestuaristas del "Cantando 2020", no se trató de una cámara oculta, tal como se pensó por la forma en que había sido presentada en el programa.

"La frase desafortunada de la Bomba Tucumana, que pasamos ayer en el programa, no era una cámara oculta. Fue un error de este programa presentarlo como una cámara oculta, porque era algo que grabó Maite (Peñoñori) y nuestro cámara en el bar, que es un lugar abierto y Gladys sabía que estaba la cámara y nos preguntó si la habíamos grabado. Sabía que había una cámara frente a ella. Quizás lo editamos como una cámara oculta y no tendría que haber sido así", comenzó diciendo De Brito.

"Lo digo porque ayer vi a mucha gente preocupada por este tema, gente que ha arruinado vidas con cámaras ocultas y ayer eran todas carmelitas descalzas. Decían ‘¿cómo se pasan cosas privadas?’, y hace dos días estaban pasando el audio de Lourdes Sánchez, con lo que había dicho de Laurita. No se les cae la cara, pero por eso la gente los abandonó", expresó en alusión implícita a Rial y su ciclo Intrusos, cuestionado por las cámaras ocultas a Alberto Ferriols, ex marido de la fallecida Beatriz Salomón, y al ex Gran Hermano Marcelo Corazza.

El miércoles, Rodrigo Lussich hizo un extenso segmento sobre "el manual de estilo de los programa de Marcelo Tinelli que es"patear hasta que sangre", del cual la cantante de cumbia fue una de sus últimas víctimas.

"'Cantando 2020' el tutorial para hacerte sangrar y dejarte psiquiátrico", sentenció Lussich con la anuencia de Rial, antes de meterse en el caso de la Bomba. "Este video que hace Gladys tiene que ver con una cámara oculta donde se la ve discriminando, usando palabras espantosas respecto a la comunidad boliviana", comentó Guido Záffora en alusión a un vivo en Instagram que hizo la cantante tras la difusión del material de LAM.

"¿Y quién le hace una cámara oculta?", preguntó con tono irónico Rial. "En el programa de Ángel de Brito", contestó Záffora, a lo que el conductor replicó: "¿Y quién se la va a hacer? Si ahora estamos en pandemia... ahora no hay público".

"Hay que agregar en el manual de estilo que al final de todo te hacen una cámara oculta. Te sacan, te sacan, te sacan, te deben decir al oído barbaridades y después lo reproducen ¿quién? El diario del Grupo (Clarín)", postuló Rial. "En 12 horas destruyeron a la Bomba. Pasó un afgano y me dijo 'lo que están haciendo ahí es tortura'", remató.