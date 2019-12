Napolitano llamó a LMN por Acuña y contó anécdota de Maradona en el cementerio

"Una cosa muy linda sucedió cuando Napoli ganó el primer scudetto, el primer campeonato, en 1987... Los hinchas, enloquecidos, escribieron sobre los muros del cementerio un mensaje a los muertos: 'No pueden imaginar lo que se perdieron, lo que no vieron'. El Napoli ganó con el Diego la Liga por primera vez en 60 años de historia. Eso es lo que significa para los napolitanos, lo que hay que ver una vez en la vida", destaca el colega dejando en claro lo que genera el Diez en su pueblo.

Y reafirmando lo que implica deportiva y socialmente el actual entrenador de Gimnasia para esa ciudad del sur italiano y el cariño hacia Argentina a partir de su gesta, agregó: “La relación con los argentinos es muy fuerte, se siente en la ciudad todavía hoy. Empezó por Diego, parecería que Argentina está cerca de acá pero no, hay un océano de por medio. Diego no solo es lo deportivo, más allá de que todo lo que tiene Napoli se lo dio él. Pero hizo algo más grande, no solo la historia del club sino la historia de la ciudad. Nápoles en el mundo es famosa por la pizza y por Maradona. Y también por la situación de nuestra gente que como se sabe no es querida en el norte de Italia. Con Diego está ciudad ganó, fue más fuerte que el resto de Italia por primera vez, por un tema deportivo pero fue más de eso para la gente", describió el amor infinito que se siente allá por Diegote y la gratitud a su inigualable obra.

Una idolatría que llega a límites insospechados. "Muchos napolitanos apoyan más a la Argentina que a Italia en la Copa del Mundo, es verdadero", lanza otra confesión sorprendente el prestigioso periodista.

Por último, el tano recordó a otros compatriotas que dejaron huella en el Napoli y se ilusionó con que el Huevo corra igual suerte si finalmente se hace el pase. "Lavezzi fue otra figura e ídolo total, la primera estrella fuera del Diego que vio la gente joven del Napoli. No del mismo nivel del Diego, claramente, ni siquiera ganó títulos, pero después de 6 años que se fue hoy todavía se habla del Pocho cuyo reciente retiro acá fue noticia. Otro que dejó buena imagen fue el Pampa Sosa. También el Pipa Higuaín, goleador récord en un campeonato con 36 tantos si bien no gustó cómo se fue, pero siempre hay un argentino en los momentos importantes del Napoli. Esperemos que si se concreta el pase de Acuña al club, el neuquino también pueda hacer historia".

Es lo que deseamos todos, Andrea.