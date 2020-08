Nasha Natasha: se estrena el documental de Natalia Oreiro

"Creo que lo que pasa con Nasha Natasha es que todos tenemos un sueño y esta película es el recorrido que alguien hace hasta llegar a conseguir ese sueño, algo que no tiene idioma ni frontera", explicó Oreiro. Bajo dirección de Martín Sastre y con producción ejecutiva de Axel Kuschevatzky, el documental acompaña un maratónico tour por 16 ciudades rusas donde queda de manifiesto la popularidad de Oreiro, que se proyectó por primera vez el 27 de junio de 2015 en el mítico Teatro Rossaya.

"El documental también cuenta otros momentos que para mí son inolvidables, como la vuelta al origen, el regreso a la casa de mi infancia con mis abuelos, donde yo me reconozco como niña, mujer y persona, donde siento que esa es mi esencia, porque si yo cierro mis ojos me veo ahí en ese galpón disfrazándome y soñando con ser actriz.

Creo que ahí, de alguna manera, comenzó a gestarse de ese sueño que también es el sueño de mucha gente, porque independientemente a qué te quieras dedicar creo que es lo que pasa con Nasha Natasha", dijo la artista sobre otros aspectos de film. Luego explicó que no quería hacer un "autobombo" de su decumental. "No quería que fuera un número, sino que fuera personal, íntimo, que mostrará también la sencillez de una de una chica como las mismas que me estaban esperando a 35° bajo cero en el Transiberiano", afirmó la actriz.