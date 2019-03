Natalia Oreiro habló del miedo que le generó traer un hijo al mundo

Consultada sobre cuál fue el miedo más grande que tuvo en su vida, Oreiro respondió: “Tener un hijo. Lo que pareciera ser lo más natural del mundo me daba mucho miedo. De hecho, no es que fui madre grande, pero mis padres pensaban que no iba a tener hijos, porque cada vez que me preguntaban, yo les decía ‘cuando tenga ganas’. Yo siempre hago las cosas cuando tengo ganas, si no, no me vas a convencer. Y un día con mi pareja tuvimos ganas y fuimos padres de Atahualpa”.