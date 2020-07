Natalia Oreiro se borró un tatuaje y su cuenta de Instagram la delató

Natalia Oreiro está de regreso en la ficción, pues está a punto de estrenar en Netflix la película "Nasha Natasha", pero este no fue el motivo por el que la cantante está en boca de todos. Lo que llamó la atención de los seguidores de Instagram de la actriz fue que se borró un significativo tatuaje de su cuerpo.

En su recién estrenada cuenta de Instagram, la abrió hace dos semanas, Natalia Oreiro va informando sobre sus novedades, tanto laborales como personales. En este sentido, sorprendió al hablar de un viejo tatuaje y de la transformación del dibujo.

Natalia hizo una publicación mostrando un sensual look y los comentarios halagadores no tardaron en llegar. Entre los comentarios, llamó la atención el mensaje de un seguidor que se percató de un detalle casi imperceptible. “¿El tatuaje evolucionó como un Pokemón o te lo borraste?”, escribió el internauta, haciendo referencia al dibujo que ahora prácticamente no se ve, por encima de su tobillo izquierdo.

Fiel a su estilo, Natalia Oreiro se tomó un minuto para contar qué fue lo que sucedió. “Me lo estaba borrando hace años, pero ahora lo dejé así, medio mancha. Es que me encantan los tatuajes, pero por mi trabajo como actriz, en una zona tan expuesta como el tobillo me limita y me lo tengo que tapar”, explicó.

En cuanto a lo laboral, Natalia Oreiro está de regreso en la ficción, en unos días se estrenará en Netflix su película “Nasha Natasha”, hecho que tiene muy contenta a la actriz y cantante, “Iupi, el 6 de agosto se estrena en Neflix en todo el mundo la peli que rodamos con Martín Sastre en Rusia. Qué felicidad poder compartirlo”.