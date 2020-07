Amy Winehouse: una vida de éxitos, excesos y un trágico final

Desde siempre Amy Winehouse sintió que había nacido en otro tiempo, que la música que dictaba el mercado en el cambio de siglo no era lo que ella admiraba, por lo que propuso volver a la canción de autora, a la artista con mayúsculas que se juega la vida en cada paso, y que pone el cuerpo, y el alma, en su canción. "No escribiría algo que no fuera personal", decía con honestidad brutal. Con esa pasión vivió sus 27 años, sí, los trágicos 27 que se llevaron demasiado pronto a una artista con todas las letras.

2.jpg

Por lo que fue la vida de Amy Winehouse, no fue casualidad que sus grandes éxitos estuvieran ligados a situaciones trágicas. La primera frase que abre "Rehab", el gran éxito de su corta carrera, es toda una declaración de principios. "Intentaron hacerme ir a una clínica de rehabilitación, pero dije: no, no, no". Pero nada generó más debate que la frase en la que la cantante menciona a su padre. “No tengo tiempo, y si mi padre piensa que estoy bien. Ha intentado llevarme a la rehabilitación, pero no iré, no iré, no iré”. La frase, ambigua, abre el debate sobre el papel de Mitch Winehouse, su padre, en esta historia.

Mitch tuvo con su hija una relación traumática. Abandonó el hogar cuando Amy no había cumplido los diez años, pero desde hacía ocho que intimaba con otra mujer. “Cuando mi padre estaba ahí, nunca en realidad estaba”, cuenta la cantante en el premiado documental “Amy”, reclamando esa autoridad paterna que era un sinónimo de límite. Mitch sentía que su hija había asimilado de una manera natural la separación, pero ignoraba que la afectaría para siempre.

Amy Winehouse - Rehab (Lyric Video)

Fue Mitch el que inició a Amy Winehouse en la música, con Sinatra como faro. El padre que se fue cuando la hija era chica volvió cuando era famosa, y trabajaron juntos en el disco, Rush love (2011). Pero si toda historia tiene un villano, en esta el lugar está reservado para Blake Fielder-Civil. Luego del éxito de su disco Frank, Amy había sentido el sacudón de la fama, los premios, las fotos y empezó a frecuentar bares y clubes de jazz de la región de Camden. Allí encontró un refugio para escuchar música, jugar al pool, tomar unos tragos, volver a ser una chica como todas. En una de esas rondas nocturnas conoció a Blake Fielder Civil. Desde su primer encuentro, la relación con Blake estuvo marcada por las drogas. Amy aumentó su consumo de alcohol y empezó a cambiar la marihuana por la cocaína, allí todo comenzó a descontrolarse y cuando Blake volvió con una novia anterior, se separaron.

3.jpg

En ese momento todo se volvió trágico en la vida de Amy Winehouse, se debatía entre las pastillas y la bulimia. Todo indicaba que la cantante no volvería con quien la había llevado por el mal camino, pero, a pesar de todo, la pasión, más que el amor, fue más fuerte y la pareja volvió a juntarse hacia finales de 2006. Se casaron de sorpresa en Miami, y volvieron al esquema autodestructivo y todo terminó cuando Blake fue arrestado y condenado a prisión por el delito de agresión, y a Amy, que ya había suspendido una gira por sus problemas, le esperaba lo peor. Los medios sensacionalistas tenían material de sobra para sus portadas: Amy fumando crack, Amy cada vez más flaca, Amy deprimida.

Las últimas giras de Amy fueron un espectáculo bochornoso, según la prensa, la cantante no registraba la ciudad donde estaba ni reconocía sus propias canciones. Todo indicaba que el de Amy iba a ser un final trágico, y así fue. Amy Winehouse murió el 23 de julio víctima de un fallo respiratorio tras caer en coma etílico. En su habitación, la policía encontró tres botellas vacías de vodka, mientras que en su cuerpo se registraron 416 miligramos por decilitro de sangre.