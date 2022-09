Natalia Oreiro se calentó con los investigadores de "¿Quién es la máscara?"

En la reciente edición de este domingo, el reality se enfrentó a Periodismo Para Todos con Jorge Lanata a la cabeza y perdió en el rating, en tanto que cuando comenzó Resto del mundo, Oreiro pasó al frente y sacó pocos puntos de diferencia a favor de Telefe. Sin embargo, el programa en su primera semana no ha tenido el rating esperado.

Recientemente, Marcelo Polino criticó duramente el formato y lo tildó de "infantil". “¡Pero no es para mi estilo! ¡Es muy infantil! ¡Yo no podría confrontar con una abejita!” dijo el periodista de espectáculos en su programa radial. “Es un formato muy ingenuo, naif. A mí cuando me habían hablado de él, me puse a ver el de España que le fue bien, pero en Chile fracasó y en Uruguay también anduvo bien. Lo que sí es que todos lo hacen semanal, no todos los días. Igual son veinticuatro capítulos y ellos van una semana adelantados en las grabaciones”, analizó el periodista sobre la posibilidad de que el programa se convierta en un verdadero fracaso.