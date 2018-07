La incorporación al ciclo de Marcelo Tinelli se da tras el momento que le tocó vivir por las amenazas que recibió luego de que su esposo, el futbolista Mauro Zárate, firmara contrato con Boca Juniors, incumpliendo la promesa que le había hecho a la hinchada de Vélez de no irse nunca del club de Liniers.

“Creo que se sintieron traicionados por todo lo que la gente salió a decir alrededor y que no se entendió bien cómo fue, pero no fue algo sorpresivo ni de un día para el otro como se dijo. Fue una decisión que realmente costó mucho”, aclaró la modelo luego de ser amedrentada.

Weber es una figura atractiva para la producción de Showmatch por su historia de vida y por el recelo con que su pareja observa su regreso a la exposición mediática. “Cuando le conté que me habían convocado, sin titubear me dijo que les diga que no”, dijo la modelo ayer en Flor de tarde. “Les tengo miedo a los cruces porque soy picuda y me afecta, no quiero llorar en cámara”, admitió.

El año pasado, Natalie conmovió a la platea televisiva al contar lo difícil que fue recuperarse de un cáncer de mama.