Nati Jota confesó que no mira los posteos de su ex, Bruno Siri

Como era de esperarse, Nati salió a responder y se mostró de acuerdo con Ivana pero hizo una picante aclaración; si bien remarcó que no eran amigas, sí le hubiese gustado enterarse por ella del romance y que no se mostraran juntos en la red tan rápidamente.

"¿Es verdad que mirás las fotos de tu ex con la otra (Ivana)?", le consultaron. Tajante, Nati Jota no dudó en responder. "Falso. Lo que no suma, resta", sentenció la periodista que además remarcó que está soltera. A pesar de su respuesta, varios seguidores de la periodista piensan que aún no supera la difícil situación.