Nati Jota denunció que fue víctima de un ciberacoso sexual

“A los que no entienden al feminismo, ¿qué les genera este mensaje? Yo no puedo escucharlo una vez más de la angustia y el rechazo que me da, más allá de que sea para mí. ¿Ahora entienden a qué nos referimos con ‘machirulo’ y todo lo que no hay que ser? Aparte, la impunidad de mandarlo en un audio. El desprecio. La ira. ¿Por qué? Están locos”, escribió también Nati ante el acoso.

En diálogo con Teleshow, la periodista -que tiene más de un millón y medio de seguidores- reveló que si bien es habitual recibir este tipo de mensajes en sus redes, esta vez decidió hacerlo público porque el contenido explícito sexual que debió escuchar sin su consentimiento le generó “angustia”.

Nati-Jota.jpg

“La verdad es que fue crudo. Yo estoy bastante acostumbrada a que me lleguen mensajes feos, así como muchísimos lindos, no quiero dejar de decirlo, pero fue muy crudo porque era un audio. Te interpela demasiado. Fue un poco fuerte”, describió.

Nati junto valor y decidió responderle a los agresores por mensaje privado. Así se enteró que fue un joven de 21 años quien le envió el terrible audio. “Se disculpó. Me dijo... no sé qué, excusas... Por suerte, no me siguió bardeando”, comentó.

“No lo escraché porque no sirve que lo puteen, que lo agredan. El problema no es una persona que se llama Juan, Pepe o Lucas, sino que hay un montón que piensan así, que tienen esa concepción sobre nosotras, o sienten eso y se comunican así”, lamentó la notera, al explicar el porque no escrachó a su agresor. “Me pareció mejor mostrarlo y generar conciencia y no ponernos a bardear a una persona. Para mí es más valioso hacer de esto algo general y multiplicar un cambio, en lugar de meterse con una persona”, agregó.

Nati Jota no es la primera en sufrir un ciberacoso sexual. Tiempo, Noelia Marzol y Martita Fort denunciaron haber recibido imágenes explícitas de hombres desnudos a través de mensajes privados de Instagram.