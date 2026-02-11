FEDERICO ANDRÉS GARCÍA (Q.E.P.D.)
El Consorcio de Propietarios de Los Canales Golf Club participa con profundo pesar el fallecimiento de Federico García, hijo de Emilio García, Presidente del Consejo de Comahue Rincón Club. Acompañamos a Emilio, a su familia y seres queridos en este momento de inmenso dolor, expresándoles nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro apoyo. Rogamos una oración en su memoria. Consorcio de Propietarios Los Canales de Plottier.
Con profundo dolor despedimos a nuestro gran amigo Federico. Su recuerdo vivirá para siempre: en cada momento compartido, en cada risa y en cada gesto de amistad sincera. Acompañamos con mucho cariño a Kari, Joaquín, Simón y a toda la familia García Chierasco en estos momentos difíciles. María Laura Cruz y María Carolina Cruz.
