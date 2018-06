Negoció, pagó y recuperó la prótesis robada

Los delincuentes la extorsionaron por medio de cuentas truchas y la citaron en el barrio INTA de Trelew. Ella fue en soledad sin cobertura policial. El barrio INTA queda en las afueras de la ciudad y nació después de un asentamiento ilegal. Adriana Jaramillo logró contactarse con los ladrones y tuvo que pagar 10.000 pesos para recuperar todo. El insólito desenlace sucedió en la madrugada del jueves, cuando la mamá de Santino arriesgó su vida al entregar esa suma de dinero a cambio de una bolsa con las prótesis en su interior. La habían amenazado con matarla si iba con la policía.

Adriana contó la situación que le tocó vivir: “Yo puse que quería recuperar las prótesis y me mandaron un mensaje de un Facebook trucho, en donde una persona decía que por 15 mil me devolvían todo, pero tenía que ir al barrio INTA”, dijo. “Me mandaron una foto con las prótesis y las reconocí. Entonces me contacté con la Policía y me dijeron que no vaya. Pero yo necesitaba recuperar eso cuanto antes. La verdad, pensé que me iban a acompañar, aunque la persona que me contactó me aclaró que si iba con la Policía me iba a ‘quemar’”, contó la mujer.