Netflix: las 10 series más populares en enero

Cobra Kai(Tercera temporada): al rededor del mundo millones de personas le dieron la bienvenida al año viendo la tercera entrega del spin-off de Karate Kid. Estreno: 1 de enero.

Night Stalker: the hunt for a serial killer: pese a ser una serie documental, esta producción se convirtió en la tercera más elegida por los usuarios de Netflix debido a que relata la historia de Richard Ramírez, uno de los asesinos seriales más relevantes de Estados Unidos. Estreno: 8 de enero.

Night Stalker: The Hunt For a Serial Killer | Official Trailer | Netflix