Netflix: nueva serie, Tribus de Europa

TRIBUS DE EUROPA2.jpg Tribus de Europa, la nueva serie de Netflix.

Lo que sigue de aquí en adelante en Tribus de Europa en Netflix, es la historia de tres hermanos, unidos por la sangre y anhelando la paz, separados por la guerra y la catástrofe. Su separación no es nada que no hayamos visto antes, y se parece mucho a la separación de hermanos Stark en Game of Thrones . Solo esperamos que no se necesiten ocho temporadas para que se reúnan. Las calles vacías, que marchan hacia edificios abandonados y ropa andrajosa, se parecen mucho a los distritos más pobres de la serie Los juegos del hambre. El escenario de Tribes of Europa tiene muy poco color, es el infierno en la tierra.