Netflix reveló sus estrenos de 2021 y sorprendió con un film con Leo Dicaprio

Leo DiCaprio se convirtió en tendencia en las redes luego de que Netflix presentara su programación para el 2021 con un potente video cargado de estrellas de Hollywood que anticipa estrenos, y el esperado regreso del talentoso actor a la pantalla junto a su reconocida colega Jennifer Lawrence con Don't Look Up (No mires arriba), una comedia de catástrofes dirigida por Adam McKay.