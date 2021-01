Netflix: Segunda temporada de Bridgerton en riesgo por COVID-19

La protagonista Phoebe Dynevor, dijo tener dudas sobre cómo los protocolos de seguridad por el COVID-19 podrían afectar la logística de la serie. “No puedo imaginar cómo sería posible filmar en estas circunstancias”, dice la actriz a Deadline. “Hay tantos extras y tantos miembros del equipo, y es un espectáculo muy íntimo. Simplemente me desconcierta cómo lo filmaremos bajo las normas COVID, a menos que hubiera una vacuna de antemano”, agregó.

Dynevor recordó cómo fue el rodaje de Younger y donde también tuvo que seguir los protocolos de seguridad. “Cuando estaba rodando, llevábamos mascarillas en los ensayos. No te las quitas hasta que dicen ‘¡Acción!’. Al menos nosotros no lo hacíamos”, recuerda la intérprete. “Fue una experiencia extraña. No veo la cara del nuevo novio de mi personaje hasta que rodamos una escena juntos, lo cual es muy raro”.

El rodaje de Brigderton, como la de otras tantas producciones de Netflix, podría estar retrasado debido a la pandemia de COVID-19 y este retraso podría influir en el estreno de los nuevos episodios, aunque siguen esperando la confirmación de la segunda temporada en Netflix.

Bridgerton en Netflix

La serie fue estrenada en diciembre pasado y con apenas un mes en la cartelera se ha convertido en la serie más vista en todo el mundo, mientras que es franqueada por la serie francesa Lupin. Bridgerton fue creada por Shonda Rhimes, también creadora del drama médico Grey 's Anatomy.