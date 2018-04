Neuquén: abortaron 3 mujeres por día con la pastilla en 2017

La cifra representa que 93 mujeres abortaron por mes, acompañadas por integrantes de Socorristas en Red de la colectiva feminista La Revuelta, organización que, además de acompañamiento, brinda información y contención a mujeres que deciden no continuar con su embarazo.

En los últimos cuatro años aumentó un 51,97 por ciento la cantidad de mujeres del área de la Confluencia que decidieron optar por el misoprostol. En 2014 fueron 580 las que abortaron con la mencionada pastilla.

Belén Grosso, integrante de La Revuelta, indicó que la práctica de realizarse un aborto con esta pastilla incluye a mujeres de todas las edades, clase social y nivel de educación.

Indicó que el 70 por ciento de las mujeres tenían entre 20 y 35 años en el momento en que fueron acompañadas para interrumpir su embarazo; en tanto, el 15 por ciento tenían menos de 20 años.

Explicó que en el caso de las adolescentes -menores de 20 años- “tardan más en tomar la decisión de abortar y además son las que menos llegan a tomar contacto con las socorristas” y que “muchas de ellas deciden tener a su hijo o hija”.

Otro dato que se mantiene en los últimos años es que el 63 por ciento de las mujeres que acudieron al servicio de La Revuelta son creyentes, y entre el 20 y 25 por ciento son practicantes de una religión.

Por otra parte, el 40 por ciento no tiene un trabajo remunerado y el 73 por ciento sufrió algún tipo de violencia sexual, psicológica y hasta acoso callejero.

El informe de La Revuelta al que pudo acceder LM Neuquén precisa que un 75 por ciento de las mujeres señaló que estuvo acompañada en el momento del uso de la medicación por algún familiar, pareja o por la madre.

En cuanto a la decisión de interrumpir su embarazo, la mayoría ya era madre. El 78 por ciento (873 mujeres) ya tenían hijos al momento de decidir abortar. Grosso comentó que es alto el porcentaje de mujeres que son madres y deciden usar el misoprostol.

“No quieren volver a ser madres, no quieren volver a maternar o no quieren tener un hijo con esa persona de la cual se quedaron embarazadas. Hay cuestiones vinculadas al cansancio, de negación con una nueva maternidad y no es que son mujeres solas sino que un gran porcentaje se encuentra en pareja”. También los datos dan cuenta que el 17 por ciento de las mujeres de que decidieron abortar durante el año pasado ya lo había hecho alguna vez.

El 63% de las mujeres manifestó ser creyente. “Los mandatos religiosos son impotentes cuando la decisión de abortar está tomada”.

